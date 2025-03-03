Трамп создал парадоксальную ситуацию 16 Иван Яковина

3.03.2025, 12:41

17,378

Иван Яковина

Президент США наломал дров.

Команда Трампа, похоже, уже осознала, что без участия Украины он не сможет реализовать свое главное предвыборное обещание — закончить войну в Европе.

Пока резкое дипломатическое похолодание остается в силе, Трампу некуда двигаться, некуда идти дальше. Со всех сторон — бетонная стена. Скажем, встреча с Путиным, о которой он давно мечтает, теряет в этих обстоятельствах всякий смысл: она будет выглядеть не как миротворческое мероприятие, а как доказательство того, что они сговорились против свободного мира, и Трамп едет докладывать боссу о том, как выгнал Зеленского из Белого дома.

Для того, чтобы Трамп хотя бы выглядел умелым переговорщиком, посредником и дипломатом, ему остро необходимы отношения с Зеленским — пускай даже плохие и сложные. Но они должны быть! Без диалога Трамп остается в позиции истерички, который безо всяких на то причин обругал своего гостя последними словами, выгнал из своего дома и сейчас обиженный сидит, смотрит в стену.

Понимая это, представители Белого дома уже начали говорить о возвращении к двусторонним контактам с Украиной. Советница Госдепартамента Тэмми Брюс сказала в интервью «Фокс Бизнес», что Зеленский, наверное, сомневается, правильно ли себя повел, но у него «есть шанс изменить ситуацию» и вернуться к переговорам.

Что за шанс, пояснил ее начальник — глава Госдепа Марко Рубио. Он сказал, что президент Украины должен принести извинения «за то, что он превратил эту ситуацию в то фиаско для него, в которое она превратилась».

И вот Bloomberg пишет: «Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы наладить отношения».

То есть, они хотят, чтобы он публично покаялся за то, что посмел публично отстаивать интересы своей страны и не слил ее россиянам.

Обратите внимание: пару дней прошло, но пожелания восстановить диалог из США пошли косяком. Трамписты быстро поняли, что Трамп с Вэнсом наломали дров, и как-то нехорошо это все для них самих получилось.

Поэтому и подмигивают: давайте все назад открутим! Но в своей неуемной гордыне Трамп на полном серьезе начинает требовать публичных извинений от Зеленского. На мой взгляд, им нужно отказать, поскольку извиняться тут должны Трамп и Вэнс. Во-первых, это они накосячили (и уже понимают это), во-вторых, это им срочно нужно вернуть диалог. Зеленскому есть с кем поговорить — его, вон, король Карл III принимает.

Если Белый дом категорически не хочет извиняться — тогда пускай начинают массированные поставки оружия. Ну, а если Трамп и Вэнс хотят извинений от самого Зеленского, то пускай еще и стратегические гарантии безопасности Украине предоставляют (за такое извиниться не жалко). Вот тогда с ними будет смысл говорить и даже улыбаться.

Но если же они (как сейчас) отказываются от любой помощи и любых гарантий Украине, то зачем они вообще нужны?

Еще раз: Трамп своим хамством сам создал парадоксальную ситуацию, в которой Зеленский ему намного нужнее, чем он Зеленскому. Поэтому я бы не спешил обращать внимание на сигналы из Белого дома. Пускай они там промаринуются и поймут, что плохо себя вели. И только потом уже можно будет что-то с ними обсуждать.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com