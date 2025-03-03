СМИ: Израиль поставил ХАМАС ультиматум 3.03.2025, 12:53

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Террористам дали пару дней.

Израиль готовится к дальнейшему усилению давления на радикальное исламистское движение ХАМАС, чтобы добиться продления прекращения огня и освобождения всех израильских заложников. Об этом сообщил в воскресенье, 2 марта, израильский телеканал Kan 11, пишет «Немецкая волна».

По информации телеканала, следующими шагами после блокировки поставок грузов в сектор Газа могут стать принудительное перемещение местных жителей из северной в южную часть региона и отключение энергоснабжения во всем секторе. В качестве крайней меры возможно возобновление боевых действий. Соответствующий план «максимального давления» на ХАМАС был разработан Израилем в последние недели, утверждает Kan.

Как пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванных израильских чиновников, Израиль дал ХАМАС еще несколько дней, чтобы достичь соглашения об освобождении оставшихся заложников.

«Если мы увидим, что переговоры ведутся недобросовестно, мы возобновим боевые действия в секторе Газа», - заявили изданию представители Израиля.

В плену ХАМАС, по данным израильской стороны, остаются 24 выживших израильских заложника и не менее 35 тел погибших.

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