Врач рассказала об эпидемиологической ситуации в Беларуси в начале весны 5 3.03.2025, 12:59

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Специалист призывает вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.

Заведующая 2-м отделением общей врачебной практики 10-й городской поликлиники Наталья Сало рассказала об эпидемиологической ситуации в стране на примере медучреждения, в котором работает.

«В течение последних двух-трех недель число обращений в нашу поликлинику за медицинской помощью увеличилось на 20–30%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти вдвое меньше», – цитирует врача агентство «Минск-Новости».

Пациенты в основном приходят с жалобами на высокую температуру, которая держится непродолжительное время, заложенность носа, боль головную и в горле, ломоту в теле.

Коронавирус жив?

По словам Натальи Сало, помимо ОРИ и гриппа, выявляют и COVID-19.

Она считает, что коронавирусная инфекция будет жить еще долго и останется в виде сезонного заболевания.

Врач призвала постоянно вакцинироваться от ковида, как и от гриппа.

Каждый второй заболевший – ребенок

Ранее в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что ежегодно около 4 млн человек заболевают острыми респираторными инфекциями, гриппом и коронавирусом.

Половина из числа зарегистрированных случаев приходится на детское население.

Специалисты подчеркнули, что вакцинация от гриппа показывает эффективность, а ежегодно прививается около 40% населения.

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