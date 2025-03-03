Франция может разместить ядерное оружие на территории союзников 5 3.03.2025, 13:06

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Макрон заявил, что темы ядерного оружия «не нужно бояться».

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Франция предложит разместить свое ядерное оружие на территории союзников, чтобы заместить США.

Об этом Макрон сказал в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров в Лондоне по поддержке Украины.

Макрон сказал, что готов на углубление сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

Он предположил, что Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров, в координации с их вооруженными силами – чтобы заменить США, которые имеют размещенное в Европе ядерное оружие.

«Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами», – сказал Макрон.

Он подытожил, что темы ядерного оружия «не нужно бояться», но и ядерная доктрина Франции не меняется.

Также Макрон считает, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП.

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