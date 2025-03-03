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Трое россиян приехали в Гродно забрать 50 тысяч долларов у пенсионерки

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  • 3.03.2025, 13:17
  • 5,662
Трое россиян приехали в Гродно забрать 50 тысяч долларов у пенсионерки

Их жестко задержали в приграничье.

На днях 82-летней жительнице Гродно позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов с вопросом, имеются ли у нее в квартире большие суммы. Пенсионерка сообщила, что хранит почти 50 тысяч долларов, пишет «Автогродно». Собеседник убедил ее, что дома запрещено держать столько денег, а для непривлечения к ответственности нужно их задекларировать.

Жертва поверила и отдала все сбережения прибывшей женщине-курьеру. Позже она рассказала о случившемся своему внуку, и тот передал информацию в милицию.

Сыщики УВД Гродненщины во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД и УВД Витебска на приграничной территории задержали троих подозреваемых: 41-летнюю женщину и двоих мужчин 36 и 50 лет, граждан России.

При них обнаружена вся наличность, которая будет возвращена потерпевшей.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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