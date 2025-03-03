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BILD: Посланник Трампа ведет тайные переговоры с Россией

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  • 3.03.2025, 13:21
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BILD: Посланник Трампа ведет тайные переговоры с Россией

Они касаются «Северного потока — 2».

В свой первый президентский срок Дональд Трамп воевал с правительством Германии, требуя отказаться от строительства «Северного потока – 2» и даже введя против него санкции. А теперь его администрация пытается договориться с Кремлем о перезапуске газопровода и возобновлении поставок в Германию при американском посредничестве. При этом, как и в случае с обсуждением прекращения войны в Украине, переговоры ведутся сепаратно: в Берлине о них не знают.

О запуске «Северного потока – 2» договаривается тот же человек, который требовал его закрытия. Ричард Гренелл, бывший посол США в Германии, а ныне посланник Трампа по особым поручениям, несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для обсуждения сделки, сообщает Bildh со ссылкой на результаты собственного расследования. Там, в Штайнхаузене в кантоне Цуг, находится штаб-квартира оператора трубопровода Nord Stream 2.

Возрождением трубопровода занимается и бывший управляющий директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, сообщила Financial Times со ссылкой на нескольких человек, знающих о переговорах. По их информации, Варниг, бывший агент тайной полиции ГДР «Штази», который затем активно работал с Владимиром Путиным, когда тот стал президентом, связался с Вашингтоном через американских бизнесменов. Некоторые видные представители администрации Дональда Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой, рассказали чиновники в Вашингтоне.

Высокопоставленные чиновники ЕС узнали об обсуждении идеи возродить «Северный поток – 2» только в последние недели, пишет FT. По словам некоторых из них, лидеры ряда европейских стран обеспокоены сепаратными переговорами и обсуждают этот вопрос.

Правительство Германии не участвовало в этих переговорах, немецкие чиновники утверждают, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии, сообщает Bild. Германия так и не дала официального разрешения на введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Правительство Олафа Шольца, пришедшее к власти осенью 2021 г., тянуло с решением этого вопроса, а затем вовсе заблокировало проект после того, как по приказу Путина российские войска вторглись в Украину.

В сентябре 2022 г. три из четырех ниток «Северных потоков» 1 и 2 были взорваны, одна нитка во 2-м трубопроводе осталась цела.

«Основная идея возобновления работы газопровода заключается в том, что по соглашению между Россией и США последние будут выступать посредником и транспортировать российский газ по «Северному потоку – 2» в Германию, пишет Bild. «Таким образом, по расчетам, американцы будут регулировать немецкий газовый кран и одновременно зарабатывать деньги», – отмечает газета.

Также есть планы и по «Северному потоку – 1» после ремонта его труб: по ним можно было бы транспортировать экологически чистый водород из Финляндии.

О намерении участвовать в возобновлении работы «Северного потока – 2» недавно сообщил американский инвестор Стивен Линч, имеющий связи в России и США. Он оценил актив в $11 млрд и заявлял о готовности участвовать в торгах за магистраль, когда активы Nord Stream 2 будут выставлены на продажу; оператор как этого, так и 1-го газопровода проходят процедуру банкротства. Наблюдающий за процедурой кантональный суд Цуга в январе дал Nord Stream 2 времени до 9 мая, чтобы предотвратить принудительную продажу трубопроводов. В качестве причин суд назвал сложную геополитическую ситуацию, инаугурацию Трампа и интерес финансовых инвесторов.

Трамп в декабре 2019 г. ввел санкции против «Северного потока – 2» в рамках мер «по сдерживанию агрессии» со стороны России. Они запрещали любым компаниям под угрозой блокировки американских активов участвовать в реализации проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» (и также предусматривали военную помощь Украине на $300 млн). После этого подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas, прекратила работы по прокладке труб. Трамп утверждал, что, сотрудничая с Россией, Германия и Евросоюз в целом ставят себя в энергетическую зависимость от Кремля.

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