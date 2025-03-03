Ученый рассказал, почему люди не смеются от щекотания самих себя 2 3.03.2025, 13:24

Определенный механизм позволяет телу заранее «подготовиться» к прикосновению.

При попытке пощекотать самих себя почти все люди не смеются. Так происходит потому, что мозг менее активно реагирует на прикосновения, которые человек производит сам, а также «предугадывает» результат таких действий. Об этом изданию Live Science рассказал Дэвид Иглмен, нейробиолог из Стэнфордского университета.

Ученый объяснил, что мозг уже знает об ожидаемом, предсказуемом ощущении щекотки и «преуменьшает» его.

«Всякий раз, когда вы совершаете какое-либо действие, первичная моторная кора — часть мозга, отвечающая за передачу сообщения, отправляет копию команды — «эфферентную копию» — во многие другие области, чтобы подготовиться к сенсорной информации, которая вот-вот поступит», — объяснил Иглмен.

Также копии сигналов одновременно посылаются в соматосенсорную кору, которая обрабатывает поступающую сенсорную информацию, и в зрительную кору, отвечающую, соответственно, за восприятие визуальных сигналов. Это позволяет телу заранее «подготовиться» к прикосновению.

Отмечается, что люди воспринимают собственные прикосновения менее интенсивно, чем внешние. При этом такой эффект связан не с особенностями психологии — нейровизуализация мозга подтверждает, что орган слабее реагирует на ощущения, которые генерирует тело человека самостоятельно.

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