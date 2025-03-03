«На востоке Украины произошел перелом ситуации» 3.03.2025, 13:29

3,562

Под Покровском и в Торецке у ВСУ есть успехи.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий директор Национального антарктического научного центра рассказал в эфире Radio NV, что под Покровском и в Торецке у ВСУ есть успехи.

«В рамках всего ОСУВ «Хортица», после того, как его возглавил генерал [Михаил] Драпатый, командующий Сухопутными войсками, там на месте навел порядок, наладил взаимодействие, работу по одному плану, и, конечно же, подтянул туда резервы, то реально произошел перелом ситуации», — рассказал эксперт.

Дикий отметил, что это не означает, что ВСУ завтра пойдут на Донецк, однако мы реально поменялись ролями с оккупантами:

«Первое, что удалось там Драпатому, это остановить наступление россиян на Покровск, при том остановить настолько, что все, они уже даже и не пробуют. Но после серии контрударов в непосредственной близости к Покровску, теперь действительно происходит отвоевание обратно Торецка. Он что-то немножко слишком легко в свое время россиянам достался, а вот теперь пусть попробуют удержать».

ВСУ сейчас перебрали инициативу на востоке и пользуются ею достаточно осторожно, считает эксперт:

«То есть нет попыток каких-то сразу огромных прорывов, не та ситуация. Но идет четко выравнивание линии фронта на такую, которая гораздо больше нас бы устраивала. А это всегда первый шаг… Точнее даже уже второй. Первый — остановить наступление врага. Второй — серией контрударов выровнять фронт так, чтобы он был для нас гораздо более выгодным. А вот тогда уже третий — это уже переход от контрударов к контрнаступательным действиям».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com