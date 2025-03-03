Украина угрожает модели Путина Дмтрий Кулеба

3.03.2025, 13:40

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Дмтрий Кулеба

Москва никогда не изменится, но Европа может.

Мир — это громкое слово, но чтобы понять его истинное значение, нужно взглянуть на контекст, в котором оно произносится. В тот же день, когда президент США Дональд Трамп говорил о важности мира и отправил президента Украины Владимира Зеленского домой, Россия запустила более 150 ударных беспилотников по украинским городам.

Несмотря на заявления Трампа о значительном прогрессе в мирных переговорах с Путиным, тот лишь усилил атаки после инаугурации. В пятницу, после того, как Зеленский покинул Белый дом, Трамп написал в социальных сетях, что украинский лидер может «вернуться, когда он будет готов к миру».

В воскресенье по приглашению британского премьера Кира Стармера в Лондоне собрались европейские лидеры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они пообещали усилить поддержку Украины и разработать подходящий Трампу план прекращения войны.

Европейцы понимают, в отличие от администрации Трампа, что Украина стремится к мирному соглашению — но не хочет, чтобы условия мира привели к её уничтожению. Путина жаждет получить всю Украина, не меньше. Если в результате переговоров Украина останется независимой и вооруженной, для Путина это будет еще не все. Сегодня он согласится на часть страны, ожидая, что завтра он получит все.

Если бы речь шла о НАТО, то Путин не принял бы так смиренно вступление Швеции и Финляндии в 2023 году. Сегодня граница НАТО ближе к Санкт-Петербургу, чем граница Украины к Москве.

Также нет смысла удерживать примерно 20 процентов территории, которую России удалось вырвать у Украины в этой войне. Путин не может терпеть независимую Украину, как и все его предшественники за последние 300 лет. Если Украина добьется успеха как демократическое западное государство, это станет прямой угрозой для автократической модели Путина.

Трамп сделал прекращение огня в Украине центральным элементом своей внешней политики, и потому он не имеет права потерпеть неудачу. Он не может не заключить соглашение и не может позволить, чтобы Украина стала для него тем же, чем Афганистан был для президента Байдена — внешнеполитическим провалом. Трамп не может себе позволить такой провал — именно поэтому на прошлой неделе он обрушился с нападками на Зеленского, который настаивает на приемлемых для Украины условиях, что мешает планам Трампа. Путин тоже это понимает. Он может согласиться на прекращение огня, чтобы извлечь максимум выгод, предлагаемых господином Трампом, но он не откажется от своей стратегической цели — уничтожения Украины. Без гарантий безопасности война начнется снова.

События пятницы стали формализацией новой реальности: Америка, возможно, все еще стремится быть мировым лидером, но мир изменился. Европа была шокирована тем, что происходило между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Европейские лидеры, услышавшие предостерегающие слова господина Вэнса еще в феврале на конференции в Мюнхене, уже понимали, что они не смогут просто подождать пока президентский срок Трампа закончится, как это было раньше. А те, кто еще сомневался, наверняка убедились в этом после пятничного выступления.

Европа уже предприняла важные шаги и обещает сделать больше. Cаммиты, переговоры, проекты решений об увеличении оборонных расходов и объявления о помощи Украине происходят с молниеносной скоростью. Однако, несмотря на всю значимость этих шагов, они не дают ответа на самый фундаментальный вопрос о будущем Украины и всей Европы: когда? Когда эти идеи воплотятся в жизнь?

Рычаг давления господина Трампа на Украину — это оружие и деньги, которые необходимы ей для выживания и экономической стабильности. Европа может лишить Трампа этого преимущества в два хода: предложить альтернативное соглашение по украинским полезным ископаемым и конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на финансирование производства и закупки вооружений — в том числе из США. Европейский Союз, Великобритания и Норвегия не смогут полностью заменить США, но эти прагматичные шаги мгновенно повысят роль Европы и дадут Украине необходимую передышку.

В 1918 году большевистская Россия подписала договор с Германией, обязуясь признать независимость Украины, вывести свои войска и прекратить пропаганду на ее территории. В то же время Киев заключил соглашение с Германией об обмене своих ресурсов. Главным образом — зерна и мяса, присутствие немецких войск, чтобы защитить свою независимость. Не прошло и года, как сделка провалилась. Германия вывела войска и пришла Красная Армия — государство Украина перестало существовать. Потребовалось 104 года, с того момента и до российского вторжения в 2022 году, чтобы Европа наконец-то признала, что Украина должна быть частью ЕС.

Москва никогда не изменится, но Европа еще может.

Дмитрий Кулеба, The New York (перевод — сайт Charter97.org).

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