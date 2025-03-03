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В Польше белорус погиб под руинами здания, которое он реконструировал

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  • 3.03.2025, 13:35
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В Польше белорус погиб под руинами здания, которое он реконструировал

Трагедия произошла в Венгруве.

На углу улиц Мицкевича и Костельной в Вергруве во время ремонтно-строительных работ в историческом здании обрушилась внутренняя стена. Она придавила 52-летнего белоруса, который занимался реконструкцией здания. Несчастный случай произошел 1 марта.

Несчастный случай произошел на этаже здания, принадлежащего Caritas. Мужчина выполнял строительные работы, когда случилась катастрофа. Обломки обрушившейся стены придавили его, не оставив шансов самостоятельно выбраться из-под завалов. Погибший был гражданином Беларуси, сообщает TVP.

На место происшествия сразу же были вызваны спасательные службы, в том числе воздушная скорая помощь. Однако, несмотря на проведенную реанимацию, спасти пострадавшего не удалось.

Сотрудники прокуратуры проводят осмотр здания, а эксперты изучают его техническое состояние и возможные нарушения норм безопасности труда.

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