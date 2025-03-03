Доллар в понедельник достиг максимума за последние 11 дней
- 3.03.2025, 13:45
- 1,018
Американская валюта выросла почти на 2 копейки.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 марта курсы доллара и евро продолжили рост и увеличились до максимальных показателей за последние 11 дней.
Российский рубль понизился и показывает минимум за неделю.
Итоги валютных торгов 3 марта:
Доллары США: 3,2223 (+0,0189 / +0,59%);
Евро: 3,3301 (+0,0135 / +0,41%);
Российский рубль: 3,6008 (-0,0091 / -0,25%);
Китайский юань: 4,3578 (+0,0192 / +0,44%).