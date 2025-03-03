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Доллар в понедельник достиг максимума за последние 11 дней

  • 3.03.2025, 13:45
  • 1,018
Доллар в понедельник достиг максимума за последние 11 дней

Американская валюта выросла почти на 2 копейки.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 марта курсы доллара и евро продолжили рост и увеличились до максимальных показателей за последние 11 дней.

Российский рубль понизился и показывает минимум за неделю.

Итоги валютных торгов 3 марта:

Доллары США: 3,2223 (+0,0189 / +0,59%);

Евро: 3,3301 (+0,0135 / +0,41%);

Российский рубль: 3,6008 (-0,0091 / -0,25%);

Китайский юань: 4,3578 (+0,0192 / +0,44%).

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