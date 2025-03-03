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Глава Евросовета ответил Орбану

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  • 3.03.2025, 13:52
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Глава Евросовета ответил Орбану

Антониу Кошта заявил, что «мир без обороны — это иллюзия».

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что мир в Украине не может быть перемирием, которое позволит России восстановить силы и вернуться снова.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о призыве к ЕС венгерского премьера Виктора Орбана вступить в немедленные прямые переговоры с кремлевским правителем Владимиром Путиным для окончания войны в Украине, Кошта заявил, что ЕС заинтересован в справедливом мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Лондонский саммит, заявив, что европейские лидеры «решили, что они хотят продолжать войну вместо того, чтобы выбрать мир», назвав такую точку зрения «плохой, опасной и ошибочной».

Он также предположил, вместе с другим пророссийским лидером, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, что он будет готов наложить вето на выводы Европейского Совета позже на этой неделе относительно планов в отношении Украины.

Но Кошта не выглядел особенно обеспокоенным, когда его спросили об этом в Молдову, и отверг призывы к прекращению огня любой ценой.

«Европейский Союз – это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно являются приоритетом, потому что мир без обороны – это иллюзия», – заявил он.

Он подчеркнул, что никто больше, чем украинцы, не хочет мира, и, конечно, ЕС поддерживает их в достижении этого длительного мира.

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