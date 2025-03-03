Какая погода ожидает белорусов в первую неделю марта
- 3.03.2025, 13:56
В праздничные выходные погода принесет приятный сюрприз.
В первую декаду марта в Беларуси температура воздуха прогнозируется на 3−5 °C выше климатической нормы. В то же время погода будет неустойчивой, влажной, облачной и ветреной. Об этом в эфире ОНТ сообщил синоптик Дмитрий Рябов.
В середине недели Беларусь накроют атмосферные фронты и влажные воздушные массы. На большей части территории прогнозируется облачная с прояснениями погода с кратковременными осадками. Ночью в среду будет около 0, днем — от 3 до 7 °C тепла.
Во второй половине недели ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 °C, по западу — до плюс 6 °C. Днем в четверг будет от 4 до 7 °C тепла, в пятницу — от плюс 4 до плюс 8 °C.
В праздничные выходные погода принесет приятный сюрприз. Ночью ожидается от 0 до плюс 5 °C, а днем — от плюс 6 °C по северо-востоку до плюс 13 °C по юго-западу. В воскресенье температура воздуха будет варьироваться от 3 °C в Витебске до 11 °C тепла в Бресте.