Капитулянт Карл Бильдт

3.03.2025, 14:07

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Параллели с Мюнхенским сговором 1938 года.

Сможет ли президент США Дональд Трамп добиться мира между Россией и Украиной, или нас ждет повторение позорного Мюнхенского соглашения? Когда в 1938 году Великобритания и Франция заставили Чехословакию уступить Судетскую область нацистской Германии, они были уверены, что это гарантирует долгосрочный мир. Однако политика умиротворения агрессора-ревизиониста принесла противоположный результат: она создала условия для начала новой мировой войны уже через год.

Если мир означает урегулирование всех вопросов, вызывающих разногласия между Россией и Украиной, вероятность достижения такого мира крайне мала. Истоки этой войны связаны с желанием президента России Владимира Путина не допустить превращения Украины в «Анти-Россию», то есть вернуть ее под контроль Кремля. Демократическая, суверенная Украина, стремящаяся к сотрудничеству и интеграции с Западом, была несовместима с представлениями Путина о его «историческом долге». Он уже давно утверждает, что распад СССР был катастрофой, а Украина не является независимым национальным государством.

Все это означает, что подлинный мир между Россией и Украиной будет невозможен, пока Путин остается в Кремле и пока там не возобладают более реалистичные представления о будущем России. Ничего подобного пока что не предвидится. Но если мир в ближайшее время невозможен, то прекращение боевых действий и начало политического процесса по снижению напряженности вполне достижимы.

Обещание Трампа закончить войну за 24 часа, конечно, не было серьезным. Он столкнулся с задачей, на решение которой потребуются не часы, а месяцы. Путин ранее пояснил, что не согласится на прекращение огня, которое не предполагает территориальной экспансии России и военно-политического подчинения Украины. Он попытается получить как можно больше от встречи с Трампом, а если судить по прошлым встречам этой двойки, такие максималистские подходы приносят результат. Вспомните неофициальную встречу Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда президент США заявил, что верит российскому лидеру больше, чем собственным разведслужбам.

Но может ли Трамп реально отдать Украину Путину?

В сентябре 1938 года у Чехословакии не было никакого выбора. Эта страна даже не присутствовала за столом переговоров в Мюнхене, где Адольф Гитлер убеждал французских и британских лидеров согласиться на ее расчленение. Через шесть месяцев Гитлер нарушил соглашение: немецкие танки вошли в Прагу. Трамп и Путин тоже уверены, что Украины не должно быть за столом переговоров. Они явно намерены подготовить соглашение, а потом заставить Украину принять его условия.

Путин, скорее всего, будет очень амбициозен в своих требованиях, ведь он понимает, что получил супершанс. Трамп, наверное, будет добиваться просто прекращения огня, отложив политические переговоры на потом. Однако Путин захочет большего. Он не только будет настаивать на изначальных требованиях, но и попросит отменить западные санкции. Для Путина риск в том, что он может заиграться, потребовав больше, чем даже Трамп сочтет приемлемым.

Впрочем, если Путин устоит перед искушениями, и эта двойка договорится о территориальных и политических условиях договора, совсем не факт, что Трамп сумеет заставить Украину принять их. В 1938 году Чехословакия решила не бороться, потому что ее военные перспективы были совершенно безнадежны. Но у Украины иная ситуация. Шансы на то, что она просто проглотит этот вопиюще несправедливый и нечестный диктат, ничтожно малы.

Да, Украина устала от войны после многих лет изнурительных боевых действий и регулярных российских ударов по гражданскому населению и важнейшим объектам инфраструктуры. Однако украинцы понимают, что стоит на кону. В феврале 2022 года почти все были уверены, что они сломаются под российским давлением в течение нескольких дней или недель. Но сейчас, три года спустя, Россия контролирует лишь около 19% украинской территории. Кроме того, теперь и сама Украина контролирует часть Курской области в России.

Хотя для Украины ставки экзистенциальны, для остальной Европы они тоже очень высоки. Если президент США не просто отказывается осудить вопиющий акт агрессии, но и заставляет жертву подчиниться, многие принципы НАТО рискуют испариться. Придет ли Америка на защиту стран Балтии и других уязвимых членов НАТО?

Такие риски появились не только у Европы. Что станет с гарантиями безопасности НАТО и с союзниками блока в Азии и других регионах? Если США не хотят защищать Украину, будут ли они защищать Тайвань?

Впереди критические дни. Отныне необходимо учитывать новый, сильный источник мировой нестабильности – правительство США.

Карл Бильдт, «РБК-Украина»

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