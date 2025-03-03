Директора витебской турфирмы будут судить «за политику»
- 3.03.2025, 14:13
Обвиняют по двум административным статьям.
Директора витебского турагентства Андрея Красько будут судить сразу по двум административным статьям политического характера.
Его дело будут рассматривать 4 марта в суде Первомайского района Витебска, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Мужчину обвиняют в пикетировании (ч. 1 ст. 24.23 КоАП) и распространении экстремизма (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Скорее всего, оба обвинения связаны с публикациями в соцсетях.
Андрей Красько — директор компании «Витебск-МегаТур». Эта фирма является официальным представителем в Витебске крупной сети турагентств «Горящие туры».