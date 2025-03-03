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Директора витебской турфирмы будут судить «за политику»

  • 3.03.2025, 14:13
Директора витебской турфирмы будут судить «за политику»
Андрея Красько

Обвиняют по двум административным статьям.

Директора витебского турагентства Андрея Красько будут судить сразу по двум административным статьям политического характера.

Его дело будут рассматривать 4 марта в суде Первомайского района Витебска, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Мужчину обвиняют в пикетировании (ч. 1 ст. 24.23 КоАП) и распространении экстремизма (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Скорее всего, оба обвинения связаны с публикациями в соцсетях.

Андрей Красько — директор компании «Витебск-МегаТур». Эта фирма является официальным представителем в Витебске крупной сети турагентств «Горящие туры».

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