Названы десять самых мощных смартфонов 2025-го года 1 3.03.2025, 14:35

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иллюстративное фото

От флагманов до середняков.

Команда AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных смартфонов в феврале 2025 года. В списке есть только модели, работающие на OC Android, пишет УНИАН.

Лидером стал свежий флагман OnePlus Ace 5 Pro, который получил мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Оценка производительности – более 2,89 млн очков. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max не дотягивает даже до 2 млн.

vivo X200 Pro с Dimensity 9400 расположился на втором месте, а замкнул тройку лидеров Red Magic 10 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Elite. Сейчас это самые производительные SoC на рынке – их мощности хватит для запуска любых требовательных игр и тяжелых задач, а запаса производительности у каждого из них хватит как минимум на 5 лет.

Остальные позиции делят между собой iQOO 13, iQOO 13 Neo 10 Pro, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Oppo Find X8 Pro. Redmi K80 Pro и Oppo Find X8. У всех не меньше 2,6 млн очков.

Что касается устройств среднего уровня, в топ-10 с заметным отрывом лидирует Redmi Turbo 4 с чипом Dimensity 8400-Ultra, а на втором месте находится OnePlus Ace 3V с Snapdragon 7+ Gen 3 на борту.

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