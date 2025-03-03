«На встрече европейцев в Лондоне был показательный момент» 3.03.2025, 14:36

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Петр Олещук

Нейтральных не осталось.

В Лондоне состоялся саммит европейских государств. Появились более конкретные заявления о помощи Украине — «план Стармера» из четырех пунктов, создание коалиции миротворцев.

Европа пробуждается? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Это была очень интересная встреча, потому что собрался ряд государств, причем не только члены ЕС, но и, например, Турция и Канада. Члены НАТО, но не ЕС.

По сути, собрались основные субъекты НАТО, кроме США, чтобы высказать поддержку Украине, и это показательно.

Речь идет именно о юридических союзниках США по НАТО, которые выразили свою поддержку Украине. Высказались о необходимости увеличения помощи для Украины, это крайне важно.

Были озвучены соответствующие инициативы Великобритании и Франции, которые предлагают свое виденье завершения боевых действий и гарантий безопасности Украине. Они планируют их обсудить с США. На данный момент Европа хочет оставить возможности для привлечения Вашингтона в этот процесс, чтобы и дальше координировать с ними действия.

На фоне этого Словакия (с Фицо во главе) официально заявила о том, что она никак Украину поддерживать не будет , что, как мне кажется, очень показательно. Мы видим, как происходит радикализация. Все меньше остается тех, кто претендует на некую нейтральность. Либо одна сторона, либо — другая. Какие-то промежуточные зоны между ними исчезают.

Подчеркну, Европа подтвердила свою поддержку Украины, но они еще продолжают надеяться на то, что удастся сохранить евроатлантическое единство. То, насколько США будут готовы сохранять евроатлантическое единство, пока сказать сложно.

— Как будет развиваться спор между США и Украиной. Удастся ли вернуться к конструктивному диалогу?

— Знаете, пока это выглядит маловероятным, но здесь проблема не в том, что отсутствует конструктивный диалог. США абсолютно явно ведут сепаратные переговоры с РФ и хотят их завершить возобновлением отношений в полном объеме.

Заключение же какого-либо мира или прекращение огня — это для них какой-то побочный продукт в этой ситуации. Повторю, США хотят перезагрузить отношения с Россией. Это для них приоритет номер один, а что будет происходить с Украиной — не приоритет. При этом они требуют, чтобы Украина полностью санкционировала любые их действия, что для нас тоже неприемлемо.

Проблема не в отношениях между США и Украиной, а в том, что администрация Трампа очень сильно хочет перезагрузить отношения с РФ. Похоже, что любой ценой.

— Трамп и его окружения явно хотели использовать спор в Овальном кабинете для того, чтобы показать, что они «защитники США», заработать баллы у своего электората. Получилось ли у них?

— Здесь у администрации Трампа была одна цель — показать, что у них развязаны руки. Все помнят соответствующие обещания президента США «завершить войну за 24 часа» и тому подобные.

Но проблема в том, что им совершенно очевидно, что эти идеи нереалистичны и таким образом они ищут повод, чтобы переложить ответственность на кого-то другого. В частности — Украину.

Теперь же они скажут, мол, мы идем путем перезагрузки отношений с Россией, а то, что Украина не хочет к нам прислушиваться, — это ее проблемы. К слову, появилась информация американских СМИ, что подготовка ко встрече Трампа и Путина ускоряется.

Вся эта история будет использована как повод для проведения подобных встреч. Очевидно, что Путина Трамп будет встречать намного более приветливо.

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