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Победа над друзьями Путина: в Австрии приняло присягу новое правительство

  • 3.03.2025, 14:48
  • 2,314
Победа над друзьями Путина: в Австрии приняло присягу новое правительство

Пророссийская партия не вошла в правительство.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен принял присягу нового трехпартийного правительства страны, которое удалось сформировать после пяти месяцев переговоров, пишет «Европейская правда».

Кристиан Штокер (Австрийская народная партия, ÖVP) был приведен к присяге в качестве федерального канцлера в понедельник утром в венском Хофбурге. Председатель ÖVP возглавил первое федеральное правительство, сформированное Народной партией, социал-демократами (SPÖ) и партией NEOS. Он состоит из 14 членов и имеет семь земельных секретариатов.

Приведение к присяге министра внутренних дел Герхарда Карнера, министра обороны Клаудии Таннер и министра сельского хозяйства Норберта Тотшнига (все – Австрийская народная партия) не было чем-то новым; они уже занимали эти должности в предыдущей коалиции.

Предыдущий государственный секретарь Клаудия Плакольм (ÖVP) переходит на министерскую должность. Бывший министр транспорта Йорг Лейхтфрид (SPÖ) идет другим путем и теперь станет государственным секретарем (в Министерстве внутренних дел).

Все три партийных лидера – помимо Штоккера, новый вице-канцлер Андреас Баблер (SPÖ) и новый министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер (NEOS) – впервые вошли в состав федерального правительства.

Федеральный президент ван дер Беллен сказал, что он «очень рад», что все преодолели свои страхи во время переговоров.

Парламентские выборы в Австрии состоялись 29 сентября 2024 года. На них победила ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая получила рекордные 57 мандатов (на 26 больше, чем в 2019). Эта политсила выступает против мигрантов, «исламизации» страны и за более крепкие отношения Австрии с Россией. Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль — известный региональный союзник венгерского премьера Виктора Орбана и словацкого Роберта Фицо. Кикль и его партия резко критиковали Украину и Евросоюз, а также являются сторонниками дружбы с Россией.

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