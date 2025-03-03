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В Беларуси ликвидируется крупный игрок на строительном рынке

  • 3.03.2025, 14:49
  • 3,618
В Беларуси ликвидируется крупный игрок на строительном рынке

Компания не может заплатить по долгам.

Застройщик «СИ-трейдинг-Строй» принял решение о ликвидации. Она и ее «мама» не могут расплатиться по долгам по облигациям, которые ранее выпускали в обращение, пишет «Зеркало».

Решение о ликвидации компания «СИ-трейдинг-Строй» приняла 24 февраля этого года. После этого стало известно, что фирма не смогла заплатить инвесторам, которые ранее купили ее облигации на сумму почти 67,2 тыс. рублей. Планируется, что фирма исполнит свои обязательства 31 мая этого года.

По долгам компания не смогла заплатить из-за отсутствия денег. А причиной ликвидации, по данным телеграм-канала «Облигации в Беларуси», стала невозможность разблокировать свои счета для выплата займа по выпущенным ранее облигациям.

В прошлом году с инвесторами не смогла расплатиться также «мама» этой фирмы — один из крупнейших девелоперов «СИ-трейдинг». В этом случае долги исчислялись миллионами рублей. В начале этого года сумма неисполненных обязательств под одному из выпусков облигаций этой компании достигла 6,2 млн рублей. Фирма планирует все выплатить 31 марта.

Обе компании принадлежат бизнесмену Николаю Вашкевичу. Один из его проектов — 16-этажный бизнес-центр «Премьер» в Минске. Также эти фирмы были связаны со строительством с жилого комплекса «Уручский» в деревне Копище под Минском и возведением жилого комплекса «Гастелло Резиденс». Последний вызвал недовольство жителей района и в итоге его строительство было приостановлено на несколько лет (возобновили работы в июле 2021 года).

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