Уникальная ситуация: экономисты обратились к правительству Норвегии 1 3.03.2025, 15:00

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Осло призвали усилить поддержку Украины.

Почти полсотни экономистов в Норвегии поддержали обращение к правительству страны с призывом усилить поддержку Украины на фоне последних геополитических событий.

Текст обращения опубликовали на выходных в издании Aftenposten.

Письмо к норвежскому правительству подписали экс-глава норвежского «нефтяного» фонда богатства Кнут Кьер и еще 46 профессоров Университета Осло, Университета Ставангера, Норвежской школы экономики и других научно-исследовательских центров.

«Наши политические позиции могут различаться, но нас объединяет поддержка фундаментальных демократических ценностей, за которые украинский народ сейчас ведет отчаянный бой. Норвегия должна существенно увеличить поддержку Украины по ряду причин», – говорится в письме.

Первым аргументом приводят то, что если Россию не остановить сейчас – она будет экзистенциальной угрозой для свободы и демократии не только в Украине, но и шире в Европе, в том числе в Норвегии.

Второй аргумент – уникальная ситуация Норвегии, по сравнению с остальными европейскими государствами.

«Наша страна в уникальном положении с точки зрения финансовых возможностей в Европе. Рынок газа под влиянием войны в 2022-23 годах обеспечил государству, согласно данным Министерства финансов, дополнительный доход в размере 1270 млрд крон, которые оплатили преимущественно наши европейские соседи. Мы считаем, что этими деньгами нужно делиться с нашими братьями и сестрами в Украине», – отметили они.

Подписанты признают, что просят о нестандартном использовании средств из «нефтяного» фонда, однако по своей сути оно не будет противоречить основной его цели – обеспечить лучшую жизнь следующим поколениям.

«Поэтому мы призываем Стортинг и правительство существенно увеличить поддержку Украины», – заключают в письме.

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