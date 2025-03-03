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За выходные очередь на въезд в Польшу заметно увеличилась

  • 3.03.2025, 15:01
  • 1,386
За выходные очередь на въезд в Польшу заметно увеличилась

Более чем в 10 раз.

По данным Госпогранкомитета, утром в понедельник перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») в очереди было зафиксировано 330 легковых автомобилей. В пятницу (по состоянию на 10.00) въезда в Польшу ожидало всего 30 транспортных средств.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для грузового транспорта проходит через литовский «Шальчининкай» («Бенякони»). С пятницы скопление фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию, выросло с 260 до 300 единиц.

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