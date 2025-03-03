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«Не просто НПЗ»: что известно об успешном ударе ВСУ по заводу в Уфе

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  • 3.03.2025, 15:11
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«Не просто НПЗ»: что известно об успешном ударе ВСУ по заводу в Уфе

«Уфаоргсинтез» поставляет сырье для производителей взрывчатых веществ.

Нефтяной завод «Уфаоргсинтез» в российском Башкортостане, который загорелся в ночь на 3 марта, обеспечивает сырьем российских производителей взрывчатых веществ. Предприятие также является одним из ключевых производителей фенола и ацетона в РФ и выпускает 15% полиэтилена высокого давления, пишет Defense Express.

Взрыв и масштабный пожар на предприятии произошли ночью 3 марта. Российские власти отрицают атаку украинских беспилотников. Но Украина уже давно имеет возможности поражения российских объектов на расстоянии и больше 1350 км от линии фронта, пишет Defense Express.

«Уфаоргсинтез» является технологической частью «Башнефть-Новойл» — нефтеперерабатывающего завода с проектной мощностью более 7 млн тонн нефти в год. В то же время речь идет не об очередном нефтеперерабатывающем заводе, поскольку валовая доля продукции «Уфаоргсинтез» идет к производителям взрывчатых веществ, пишет Defense Express. Одними из основных заказчиков продукции этого предприятия, по данным аналитиков, являются Чебоксарское производственное объединение, Бийский олеумный завод и завод им.

Завод в Чебоксарах специализируется на производстве взрывчатки, резинотехнических и пластмассовых изделий и напрямую принадлежит Ростех. Завод в Бийске является филиалом завода Свердлова, который является крупнейшим в РФ производителем взрывчатки.

Ночью в российской Уфе прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и пожаре на местном НПЗ. В российском МЧС впоследствии заявили, что им якобы удалось ликвидировать пожар. Власти утверждают, что произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания.

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