В Украине конфискуют активы российского пропагандиста 3.03.2025, 15:21

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Владимир Сергиенко,

фото: The Insider

Пророссийский политолог был экс-помощником депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Министерство юстиции Украины добилось санкций против пророссийского пропагандиста Владимира Сергиенко. Суд постановил конфисковать его активы в Украине, в частности, долю квартиры во Львове и бизнес-активы. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Минюста Украины.

«Министерство юстиции Украины одержало важную победу в борьбе с российской пропагандой, обеспечив применение санкции к Владимиру Сергиенко - известному пророссийскому политологу и экс-помощнику депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд применил санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях», к Сергиенко, который систематически использует медиаплатформы, такие как ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Время покажет» на «Первом канале», радио «Вести ФМ» и свой Telegram-канал, для распространения российской пропаганды, дезинформации и манипуляций, угрожающих национальной безопасности Украины.

Санкция предусматривает взыскание в доход государства активов Сергиенко, в частности, 1/2 доли квартиры во Львове и 50% доли в уставном капитале ООО ХЕЛС КАРЕ УКРАИНА.

«Это решение стало возможным благодаря позиции Минюста в противодействии тем, кто поддерживает агрессивную политику России и наносит ущерб национальным интересам Украины», - отметили в сообщении.

Решение еще не вступило в законную силу, продолжается срок на апелляционное обжалование.

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