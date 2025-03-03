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Лукашенковских министров «бьют по голове» и «ругают матом»

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  • 3.03.2025, 15:26
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Лукашенковских министров «бьют по голове» и «ругают матом»

Об этом рассказал сам диктатор.

Лукашенко запретил вице-премьеру Николаю Снопкову кричать на министров. Эту исключительную прерогативу он оставил за собой.

«Чтобы вы не забывали, что это — мои дети. Поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя, и даже кричать на них нельзя. Только если за пределами кабинета, по-мужски. Вот такой подход должен быть», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Снопков у него — «как бельмо на глазу», поскольку они часто пересекаются по работе.

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