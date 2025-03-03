Украинские бойцы забросали россиян ульями с пчелами 1 3.03.2025, 15:38

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Нестандартный подход использовали после того, как закончились гранаты.

У бойцов 225 Отдельного штурмового подразделения (ОШП) ВСУ во время штурма закончились гранаты, поэтому они забросали российских оккупантов в подвале ульями с пчелами

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале 225 ОШП.

«Группа пехоты 225 ОШП под командованием Гетьмана Ивана Владимировича с позывным «Шлях» зачищала дом на Покровском направлении, где наткнулась на подвал с оккупантами. Бойцы потратили все гранаты, но противник все еще сопротивлялся. Через некоторое время, после сброса в подвал с россиянами двух ульев с украинскими боевыми пчелами, оккупанты были ликвидированы», — пишут в подразделении.

Там иронически добавляют, что эта акция – «не по стандартам НАТО».

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