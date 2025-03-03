CNN: Европа посылает мощный сигнал Трампу
- 3.03.2025, 15:35
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Зеленский возвращается из Лондона не только со словами поддержки.
Европа стремится перехватить у США контроль над переговорами по войне России против Украины и выступить единым фронтом на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.
Об этом пишет CNN, подводят итоги знаменательного дня дипломатии — саммита европейских лидеров в Лондоне, 2 марта, в ходе которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад находится «на перепутье истории» и «пришло время действовать».
«Мы собрались здесь сегодня, потому что для безопасности Европы это момент, который случается раз в поколение, и нам всем необходимо активизироваться», — заявил Стармер, открывая саммит, на котором собрались 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов.
Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, британский премьер-министр подчеркнул: «Надеюсь, вы знаете, что мы все с вами и с народом Украины столько, сколько потребуется, все, кто сидит за этим столом».
Стармер также сообщил, что он с Францией и небольшим числом других стран работает над планом по прекращению боевых действий в Украине, который затем будет представлен США.
Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл некоторые детали этого плана в интервью изданию Le Figaro, заявив, что его страна и Великобритания предложили перемирие сроком на месяц, которое будет касаться атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.
Следующий этап плана предполагает введение европейских войск в Украину.
Этот план, вероятно, предназначен для конкуренции с переговорным процессом, который администрация президента США Дональда Трампа начала с Россией в прошлом месяце, пишет CNN. Он также подразумевает признание того, что переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского могут обернуться новым всплеском напряженности.
Запад надеется, что саммит в Лондоне возродил импульс мирного процесса, который, казалось, медленно набирал силу в течение недели, но все разрушилось в пятницу, 28 февраля, во время перепалки Трампа с Зеленским, отмечают в CNN. Он также продемонстрировал европейское единство.
Агентство также приводит слова Стармера относительно того, что Россия в конечном итоге будет участвовать в мирном урегулировании, но она не может диктовать условия любых гарантий безопасности. Великобритания и Франция намерены создать «коалицию желающих» для предоставления Киеву гарантий безопасности, уточнили в CNN.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «единство Европы — на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было».
Отвечая на вопрос журналистов, знает ли он о плане перемирия на месяц, Зеленский сказал: «Я в курсе всего».
В СNN также указали, что украинского лидера тепло приняли в Великобритании, но в Киев он вернется не только со словами поддержки, поскольку было подписано соглашение 2,26 млрд фунтов стерлингов для обороны.
Кроме того, Кир Стармер объявил о сделке, которая позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.