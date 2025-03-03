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И. о. председателя Гродненского облисполкома стал Караев

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  • 3.03.2025, 15:49
  • 1,408
И. о. председателя Гродненского облисполкома стал Караев

Он заменил Караника.

Лукашенко назначил исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.

Бывший министр внутренних дел Беларуси назначен на место Владимира Караника, которого сегодня с должности предстедателя облисполкома перевели на должность заместителя премьер-министра Беларуси.

До этого Караев занимал должность помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области.

Юрий Караев родом из Северной Осетии. С 1987 года служил во внутренних войсках, в 2012-2019 годах был командующим внутренними войсками МВД Беларуси, с 11 июня 2019 по 29 октября 2020 года — главой МВД.

Попал под санкции США и ЕС, введенные в ответ на жесткое подавление протестов в Беларуси.

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