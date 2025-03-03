И. о. председателя Гродненского облисполкома стал Караев 1 3.03.2025, 15:49

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Он заменил Караника.

Лукашенко назначил исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.

Бывший министр внутренних дел Беларуси назначен на место Владимира Караника, которого сегодня с должности предстедателя облисполкома перевели на должность заместителя премьер-министра Беларуси.

До этого Караев занимал должность помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области.

Юрий Караев родом из Северной Осетии. С 1987 года служил во внутренних войсках, в 2012-2019 годах был командующим внутренними войсками МВД Беларуси, с 11 июня 2019 по 29 октября 2020 года — главой МВД.

Попал под санкции США и ЕС, введенные в ответ на жесткое подавление протестов в Беларуси.

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