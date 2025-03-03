«Получилось не так, как рассчитывал Трамп» 3.03.2025, 15:59

Олег Белоколос

Фото: УКРИНФОРМ

Европа показала себя солидно и мужественно.

Как будет развиваться спор между США и Украиной. Удастся ли вернуться к конструктивному диалогу?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— В пятницу в Овальном кабинете произошел жесткий разговор, который не сыграл на пользу ни США, ни Украны. Понятно, кто в данной ситуации чувствовал себя на коне.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события. После этого был визит президента Украины в Лондон, где коалиция стран, которые оказывают поддержку Украине, поддержали нас и сейчас.

В политическом плане это выглядело консолидировано, солидно, мужественно. Более того, уже прозвучали некоторые конкретные обязательства. События развиваются стремительно.

Если же говорить о том, была ли ссора в Овальном зале постановкой, то не думаю, что это была заранее приготовленная ловушка. Позиции, прозвучавшие от представителей американской администрации, были озвучены не в первый раз.

Отмечу, что реакция на это даже среди американцев, которые, скажем так, сдержанно относятся к продолжению помощи Украине, была негативной. Не должна так принимающая сторона вести себя с гостем, тем более — с президентом страны, тем более страны, которая воюет. Здесь получился не тот эффект на который, возможно, кто-то в администрации Трампа рассчитывал.

Кроме всего прочего, в соцсетях видна лавина поддержки в сторону Украины. В том числе — в комментариях под материалами разных СМИ. Нейтральных также. К примеру, газеты The Hill, которая спокойно освещает происходящее в коридорах Вашингтона.

Я обратил внимание на то, что люди как минимум не поняли, что произошло в Овальном кабинете.

При этом стоит отметить, что не было сигналов, что каналы перекрыты и взаимоотношения стран прекращены. Есть возможность, думаю, выйти на какой-то конструктивный диалог и расставить приоритеты для обеих сторон. Найти дипломатический консенсус.

Речь идет о рутине, дипломатической работе, которая предшествует выходу на позитивный результат.

— Вы упомянули саммит европейских государств в Лондоне. Свидетельствует ли он о том, что Европа пробуждается?

— Я согласен с экспертами, которые говорят, что звоночки для того, чтобы Европа проснулась звучат, уже давно, с 2014-го года. Возможно, сейчас и нужен был международный кризис (ведь он касается не только Украины). Многие начинают говорить о том, что значительно ослабли трансатлантические связи.

А ведь они всегда считались краеугольным камнем, одной из основных опор национальной безопасности США. Это уже достаточно серьезно. Мне кажется, что осознание этого факта каким-то образом должно направить эту администрацию в более конструктивное русло.

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