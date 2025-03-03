BILD: В немецком Мангейме автомобиль врезался в толпу 3.03.2025, 16:01

Есть раненые.

В центре немецкого Мангейма (земля Баден-Вюртемберг) автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей в пешеходной зоне у торгового центра. По информации BILD, несколько человек получили тяжелые ранения, обстоятельства случившегося пока что неизвестны.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия один человек лежит под брезентом, но неизвестно, жив он или нет. Информационное агентство dpa пишет о как минимум одном погибшем. Газета Rheinpfalz добавляет, что в отделении интенсивной терапии университетской клиники Мангейма объявлена аварийная тревога.

Полиция оцепила район и призывает местных жителей избегать центра города. По данным BILD, водитель машины уже задержан, однако его мотивы пока не разглашаются. На выездах из города дежурят полицейские с автоматами, а над центром Мангейма кружит вертолет.

Правоохранительные органы пока не уточняют, был ли это несчастный случай или преднамеренная атака. По словам очевидцев, в толпу врезался черный внедорожник.

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