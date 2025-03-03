«Сколько здесь живем, уже такому особо не удивляешься» 4 3.03.2025, 16:14

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Белоруска назвала минусы Новой Боровой после покупки квартиры.

Минчанка в TikTok рассказала о проблемах в Новой Боровой, с которыми столкнулась после получения ключей от собственной квартиры. Несмотря на то что район ей нравится, некоторые нюансы «слегка удивили», пишет CityDog.

Первый и, по словам пользовательницы с ником marynikse, самый неожиданный минус — сложность с регистрацией. Она уверяет, что записаться к паспортисту «практически нереально»: очередь расписана на 1,5−2 месяца вперед, а попытки попасть без записи больше похожи на лотерею. В итоге, как говорит девушка, ей придется оплачивать коммунальные услуги «по полной, даже если официально еще не зарегистрированы в квартире».

Также девушка рассказала, что проблемы возникли и с дворовой территорией. По ее словам, дом был сдан еще в декабре 2024 года, но благоустройство двора до сих пор не завершено. «Двор будет сдан только со сдачей второго дома, то есть к концу весны», — объясняет девушка в видео. Однако из-за новых правил управления товариществом собственников жильцы первого дома не смогут влиять на благоустройство — вся территория юридически принадлежит второму дому.

Еще один «неприятный момент» — лифты. Хотя установлены, как отмечает девушка, «импортные модели», они все равно часто ломаются. Кроме того, до сих пор не работает домофон. Все потому, что жильцы не могут заключить договор с интернет-провайдером — он зависит от управляющей компании. По словам минчанки, это затянулось уже на два месяца, и только недавно ситуация начала сдвигаться с мертвой точки после смены председателя.

Кроме того, проблемы есть и со связью: мобильный сигнал в квартирах «очень слабый», а интернет периодически пропадает. Чтобы «нормально» с кем-то созвониться, как говорит девушка в видео, приходится выходить на улицу или подходить к окну.

Недовольна она также и бюрократией. «Кажется, что на каждое действие нужно взять бумажку, чтобы получить другую бумажку», — жалуется минчанка. Записаться на прием к нужному специалисту, по ее мнению, сложно, а многие вопросы приходится решать через длинные очереди и ожидание в несколько месяцев.

Правда, несмотря на все эти недостатки, девушка подчеркивает, что не жалеет о покупке квартиры в этом районе, и считает, что плюсов в Новой Боровой все равно больше.

Белорусы с ней согласились?

В комментариях под видео некоторые пользователи написали и свои минусы, а кто-то считает, что «все это мелочи, если сравнивать с плюсами классного района».

«Минусы Новой Боровой — то, что это не Минск, куча подводных камней потом всплывает из-за этого. Еще один огромный минус Боровой — школы очень слабые, миллион первых классов и слабый преподавательский состав старших классов», — sftipdawtk.

«С лифтами проблема, потому что на весь Минск одна обслуживающая организация лифтовая осталась. Это проблема не только вашего района», — koshkamarti.

«Главная проблема Новой Боровой — люди, которые там живут. „Яжематери“ — основная беда. Я живу в этом районе 5 лет. Споры, ссоры здесь бесконечные. Почему-то люди думают, что живут в частных домах, и они хозяева», — bogomola_samka.

«С двором какая-то жесть, с этим можно и в суд идти — двор на два дома. Хотят сказать, что ваши деньги не шли на его обустройство? Смешно, хотя, сколько здесь живем, уже такому особо не удивляешься», — Natta.

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