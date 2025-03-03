закрыть
3 марта 2025, понедельник, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сколько здесь живем, уже такому особо не удивляешься»

4
  • 3.03.2025, 16:14
  • 4,322
«Сколько здесь живем, уже такому особо не удивляешься»

Белоруска назвала минусы Новой Боровой после покупки квартиры.

Минчанка в TikTok рассказала о проблемах в Новой Боровой, с которыми столкнулась после получения ключей от собственной квартиры. Несмотря на то что район ей нравится, некоторые нюансы «слегка удивили», пишет CityDog.

Первый и, по словам пользовательницы с ником marynikse, самый неожиданный минус — сложность с регистрацией. Она уверяет, что записаться к паспортисту «практически нереально»: очередь расписана на 1,5−2 месяца вперед, а попытки попасть без записи больше похожи на лотерею. В итоге, как говорит девушка, ей придется оплачивать коммунальные услуги «по полной, даже если официально еще не зарегистрированы в квартире».

Также девушка рассказала, что проблемы возникли и с дворовой территорией. По ее словам, дом был сдан еще в декабре 2024 года, но благоустройство двора до сих пор не завершено. «Двор будет сдан только со сдачей второго дома, то есть к концу весны», — объясняет девушка в видео. Однако из-за новых правил управления товариществом собственников жильцы первого дома не смогут влиять на благоустройство — вся территория юридически принадлежит второму дому.

@marynikse На радость хейтерам района скажу, что минусы есть и о них невозможно молчать 😄 #новаяборовая#новаябороваяминск#квартира#декретныебудни#мамавдекрете#мысливслух#правдажизни#рекомендации#реки#lifeblog#блогожизни#ремонт#деларемонтные ♬ Celtic Music/Fantastic/Fantasy(1324312) - Akihiro Kasuga

Еще один «неприятный момент» — лифты. Хотя установлены, как отмечает девушка, «импортные модели», они все равно часто ломаются. Кроме того, до сих пор не работает домофон. Все потому, что жильцы не могут заключить договор с интернет-провайдером — он зависит от управляющей компании. По словам минчанки, это затянулось уже на два месяца, и только недавно ситуация начала сдвигаться с мертвой точки после смены председателя.

Кроме того, проблемы есть и со связью: мобильный сигнал в квартирах «очень слабый», а интернет периодически пропадает. Чтобы «нормально» с кем-то созвониться, как говорит девушка в видео, приходится выходить на улицу или подходить к окну.

Недовольна она также и бюрократией. «Кажется, что на каждое действие нужно взять бумажку, чтобы получить другую бумажку», — жалуется минчанка. Записаться на прием к нужному специалисту, по ее мнению, сложно, а многие вопросы приходится решать через длинные очереди и ожидание в несколько месяцев.

Правда, несмотря на все эти недостатки, девушка подчеркивает, что не жалеет о покупке квартиры в этом районе, и считает, что плюсов в Новой Боровой все равно больше.

Белорусы с ней согласились?

В комментариях под видео некоторые пользователи написали и свои минусы, а кто-то считает, что «все это мелочи, если сравнивать с плюсами классного района».

«Минусы Новой Боровой — то, что это не Минск, куча подводных камней потом всплывает из-за этого. Еще один огромный минус Боровой — школы очень слабые, миллион первых классов и слабый преподавательский состав старших классов», — sftipdawtk.

«С лифтами проблема, потому что на весь Минск одна обслуживающая организация лифтовая осталась. Это проблема не только вашего района», — koshkamarti.

«Главная проблема Новой Боровой — люди, которые там живут. „Яжематери“ — основная беда. Я живу в этом районе 5 лет. Споры, ссоры здесь бесконечные. Почему-то люди думают, что живут в частных домах, и они хозяева», — bogomola_samka.

«С двором какая-то жесть, с этим можно и в суд идти — двор на два дома. Хотят сказать, что ваши деньги не шли на его обустройство? Смешно, хотя, сколько здесь живем, уже такому особо не удивляешься», — Natta.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук