Крупный белорусский банк вводит еще одну плату для клиентов 3.03.2025, 16:30

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Нововведение касается переводов с карты на через интернет-банкинг, мобильное приложение, систему ЕРИП.

Теперь проверять банковские реквизиты и номера телефонов при перечислении денег нужно еще внимательнее. Ведь подача заявления на возврат средств при ошибочных денежных переводах станет платной, пишет «Точка».

Под это нововведение попадают ошибочные безналичные отправления с карты на карту с использованием интернет-банкинга «Альфа-Клик», мобильного приложения InSync, системы ЕРИП.

Если клиент захочет вернуть деньги, которые ушли не туда, куда нужно, ему придется заплатить Br20. Это нововведение будет действовать с 1 апреля.

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