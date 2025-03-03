Силы спецопераций Украины уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва» 1 3.03.2025, 16:35

1,898

Детонация боеприпасов повредила и обслуживающую технику.

3 марта ССО Украины сообщили об уничтожении новейшей российской САУ «Мальва». Кроме того, в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания «Мальвы».

«Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва», которую Россия начала производить в 2023 году. Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь. В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена», - говорится в сообщении ССО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com