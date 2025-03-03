Силы спецопераций Украины уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва»1
- 3.03.2025, 16:35
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Детонация боеприпасов повредила и обслуживающую технику.
3 марта ССО Украины сообщили об уничтожении новейшей российской САУ «Мальва». Кроме того, в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания «Мальвы».
«Во время воздушной разведки бойцы одного из подразделений Сил специальных операций обнаружили на скрытой стоянке новейшую 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва», которую Россия начала производить в 2023 году. Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь. В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена», - говорится в сообщении ССО.