«Знакомые просят зарегистрировать в квартире внука-студента» 5 3.03.2025, 16:44

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Адвокат дала рекомендации.

«Знакомые просят зарегистрировать у меня в квартире (в Минске) своего внука-студента из региона на время учёбы. Это опасно? Я хотела бы людям помочь, но смогу ли потом юношу выписать?» - спросила у «АиФ» минчанка.

При недостаточно доверительных отношениях со знакомыми от регистрации посторонних лиц в квартире лучше воздержаться. Рекомендует адвокат Наталия Русакович: «Согласно п. 4 ст. 136 Жилищного кодекса (ЖК), собственник жилого помещения может предоставить гражданину, с которым не заключено письменное соглашение о признании членом семьи, право владения и пользования им (т. е. право проживания) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда. Этот документ, в свою очередь, служит основанием для регистрации его по месту жительства или месту пребывания (абз. 4 пп. 4.2 п. 4 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного указом от 07.09.2007 г. №413 (далее – Положение)).

Впоследствии, если при расторжении или прекращении заключенного на определённый срок договора найма юноша откажется добровольно освободить помещение, выселение его возможно будет только в судебном порядке (п. 1 ст. 61, п. 5 ст. 62, п. 1 ст. 79 ЖК). И тогда вступившее в законную силу решение суда (в зависимости от конкретных обстоятельств – о выселении или признании утратившим либо не приобретшим право владения и пользования жилым помещением) будет являться основанием для снятия его с регистрационного учёта (абз. 6 п. 37 Положения).

Регистрация посторонних лиц в квартире способна создать для её собственника и ряд других нежелательных трудностей. Например, по законодательству об административных процедурах согласие таких лиц будет требоваться при осуществлении переустройства, перепланировки или реконструкции (пп. 1.1.21, пп. 9.3.2, пп. 22.2.10 Перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного указом от 26.04.2010 г. №200), а также при продаже или дарении квартиры. Если же зарегистрированное лицо требуемое от него согласие не даёт, решать этот вопрос собственнику снова придётся в судебном порядке.

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