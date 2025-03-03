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Более €100 миллиардов: новое правительство Германии может направить рекордные деньги на оборону

  • 3.03.2025, 16:50
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Более €100 миллиардов: новое правительство Германии может направить рекордные деньги на оборону

Будет создано два фонда.

Блок-победитель парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия Германии, которые планируют сформировать новое правительство, обсуждают масштабные инвестиционные пакеты, которые могут превысить сотни миллиардов евро. Речь идет о создании двух фондов: одного для Бундесвера, другого для обновления инфраструктуры, об этом стало известно BILD.

По информации журналистов, в оба фонда могут составлять «более 100 миллиардов евро». В то же время, ведущие немецкие экономисты оценили потребности обороны в 400 миллиардов евро и до 500 миллиардов - для инфраструктурных проектов.

Кроме того, политики обсуждают возможную реформу закона, сдерживающую рост госдолга. В частности, лидер ХДС Фридрих Мерц выразил осторожную готовность к переменам, но пока неизвестно, когда это может произойти.

Издание отмечает, что вариант реформы до конца марта выглядит маловероятным, а после создания нового правительства АдГ и «Левые» могут заблокировать инициативу, которая требует двух третей голосов в Бундестаге.

Отмечается, что появление в Германии более решительного и проукраински настроенного канцлера способно отчасти компенсировать потерю предсказуемости со стороны США в эпоху Трампа.

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