В Минске появятся новая экотропа и зона отдыха 1 3.03.2025, 17:01

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Где и когда.

В Заводском районе в 2025 году откроются новая экологическая тропа и зона отдыха, об этом сообщил директор районного «Зеленстроя» Андрей Жихарев, пишут «Минск-Новости».

«Откроем ко Дню Республики и Дню города», – заявил руководитель организации.

По словам руководителя, в планах предприятия много интересного. Новая тропа станет продолжением уже существующей экотропы «Шишки», которую открыли в жилом районе Сосны в 2024 году.

На новом участке будут реализованы экологические и образовательные идеи: установят информационные стенды, создадут природные композиции и лабиринты, чтобы привлечь внимание людей, особенно детей.

Второй проект будет расположен в районе улиц Нестерова и Герасименко. Здесь обустроят зону отдыха и бульвар с озеленением, заменой тротуарного покрытия и установкой скамеек с навесами. Также появятся современные кашпо с декоративными растениями и малые архитектурные формы.

Андрей Жихарев заверил, что вопросы финансирования обоих проектов уже решены, а концепции тщательно проработаны. Ожидается, что новые локации станут популярными среди жителей Заводского района.

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