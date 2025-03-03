Права не нужны: в Германии представлен бюджетный электрокар за 8000 евро 2 3.03.2025, 17:09

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Двухместное авто способно проехать до 118 километров без подзарядки.

Китайский производитель мототехники NIU создал свой первый автомобиль NIUMM 500. Электрокар презентовали на мотошоу в немецком Дортмунде и будут продавать за 8000 евро. Об этом сообщает сайт Electrek.

Электромобиль NIUMM 500 — миниатюрное городское авто, которое станет конкурентом Citroen Ami и FIAT Topolino. Двухместный хэтчбек достигает всего 2,5 м в длину. У него короткий высокий капот, крупные фары и вертикальные задние стойки.

Хотя NIUMM 500 — бюджетная модель, в салоне установили цифровой щиток приборов, а за доплату предлагают кондиционер и люк в крыше. За сиденьями есть небольшой багажник.

Электромотор с пиковой мощностью 13,5 л. с. (10 кВт) позволяет развить 45 км/ч. В ряде стран ЕС управлять таким маломощным авто можно с 16 лет и без водительских прав.

На выбор предложат две версии. Базовый вариант NIUMM 500 имеет съемную батарею и способен проехать 60 км без подзарядки. Более дорогая версия получила фиксированную батарею с увеличенной до 7 кВт∙ч емкостью, поэтому запас хода у нее больше — 118 км.

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