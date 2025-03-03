Польское оборонное предприятие расширяет бизнес на страны Балтии 2 3.03.2025, 17:13

Фото: charter97.org

Allies в основном представляет производителей США.

Польская компания Allies, которая поставляет оружие, его комплектующие и другие системы обороны государственным предприятиям и учреждениям, обосновывается в Литве. Предприятие намерено расширяться и на другие страны Балтии - Латвию и Эстонию, пишет Delfi.

В Вильнюсе учреждено предприятие Allies Lietuva, его руководителем назначен гражданин Литвы Владиславас Запольскис.

«Основной целью предприятия является поставка систем и оборудования безопасности специально для спецслужб - пожарных, полиции, пограничников или военных, а также профессиональный консалтинг», - сообщил Запольскис.

По его словам, польская компания реализует множество проектов, связанных с безопасностью, и помогает службам осваивать европейские фонды.

«Мы хотим перенести эту модель в Литву, чтобы наша страна была лучше защищена, а услуги стали более продвинутыми», - отметил Запольскис. Allies в основном представляет производителей США, но сотрудничает и с компаниями из других стран. На сайте компании сообщается, что она предлагает оружие, комплектующие к нему, тактическое снаряжение, средства связи, беспилотные летательные аппараты, а также экспертные, обучающие и логистические услуги. Оборот Allies в прошлом году достиг 15 млн евро.

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