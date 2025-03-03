Белтелеком поднял тарифы на две услуги
- 3.03.2025, 17:17
Для самозанятых и ИП.
Компания «Белтелеком» объявила об изменении тарифов на некоторые услуги с 12 марта. Они коснутся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых физлиц, которые платят налог на профессиональный доход.
Новые тарифы были установлены на услуги «SMS-рассылка» и «SMS-информирование».
Так, с 12 марта за каждое отправленное заказчиком SMS-сообщение пользователям услуг электросвязи, предоставляемых с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов (ЦОВ), придётся платить:
- физлицам — 0,039 рубля,
- юрлицам и ИП — 0,0312 рубля.
Раньше на эту услугу был установлен единый тариф в 0,0288 рубля, то есть услуга подорожала сразу на 8%.
Аналогичные дифференцированные тарифы для самозанятых белорусов и юрлиц и ИП «Белтелеком» установил за SMS-информирование при предоставлении в пользование сети Wi-Fi.