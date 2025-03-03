Буданов рассказал об унизительном событии для Кремля 1 3.03.2025, 17:24

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Кирилл Буданов

«Реалии таковы, что на это им пришлось пойти».

Унизительный факт для Российской Федерации — привлечь к войне против Украины КНДР. Ведь это страна, провозглашающая себя почти мировым лидером или, как минимум, претендующая на звание второй армии мира. Такое мнение в интервью «Укринформу» выразил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

«Давайте начнем с факта привлечения Северной Кореи. В принципе, это унизительный факт для Российской Федерации, как для страны, провозглашающей себя почти с притязанием на мирового лидера. Или, как минимум, на вторую по мощи армию мира. Это унизительно. Но реалии таковы, что на это им пришлось пойти», — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что для северокорейцев в данной ситуации как раз все хорошо. Ведь они — основной бенефициар выгод из этого процесса.

«Их армия получает боевой опыт, которого у них не было с 1950-х годов. И первые ее применения после подготовки в России показали, что это просто ужас. То есть они были точно не готовы ни к чему в нынешних реалиях. Они вернутся назад, начнут переучивать свою армию»,— считает начальник ГУР МОУ.

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