В минском ЦУМе появился еще один этаж 1 3.03.2025, 17:31

Об этом сообщил директор универмага Алексей Сокол.

Он рассказал, что в ЦУМе была проведена реконструкция. Проводили ее на цокольном этаже. Реконструкция позволила прирасти популярному столичному универмагу на тысячу квадратных метров торговых площадей. Теперь в магазине официально шесть этажей.

Директор ЦУМа также отметил, что во время реконструкции был обновлен обеденный зал в кафе.

Кроме того, в планах на этот год значится ребрендинг магазина на Куйбышева. Здесь сменят название, обновят стиль, расширят ассортимент и изменят размещение товарных групп для более рационального использования пространства, пишут «Минск Новости».

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