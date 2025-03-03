AliExpress прекратил продажи россиянам комплектующих для компьютеров 3.03.2025, 17:39

Из-за опасения вторичных санкций.

Российские пользователи AliExpress столкнулись с неожиданными ограничениями: крупнейший трансграничный маркетплейс запретил им заказывать оперативную память DDR4 и DDR5, а также твердотельные накопители (SSD) формата M.2. Данные товары исчезли с платформы еще 25 февраля, и когда они вновь станут доступны для покупателей из России — неизвестно, отмечает издание.

О проблеме первым заговорил блогер и обозреватель бюджетных компьютеров Сергей Черный, который заметил скрытые ограничения для российских пользователей на AliExpress — так называемый «теневой бан», из-за которого SSD M.2 и модули оперативной памяти DDR4/DDR5 стали недоступны для заказа. Вскоре СМИ подтвердили эту информацию, обнаружив, что большая часть упомянутых комплектующих пропала из ассортимента для покупателей из России.

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, причиной ограничений могло стать усиление санкционного контроля со стороны США. Американские регуляторы продолжают ужесточать надзор за поставками высокотехнологичного оборудования в Россию, и, возможно, китайские производители или сам AliExpress оказались под давлением проверок, говорит он.

Еще одной вероятной причиной Харитонов назвал политику китайских банков, которые из-за риска вторичных санкций США периодически блокируют платежи из России. Это может затруднять оплату и, как следствие, покупку определенных категорий товаров российскими пользователями.

Возможно, ограничения связаны с изменениями в российском законодательстве. Так, в 2024 году многие китайские продавцы покинули Ozon Global и AliExpress из-за требований по обязательной регистрации юридического лица в России. Позже они вернулись после оформления документов. Не исключено, что текущая ситуация также связана с бюрократическими процедурами.

Исчезновение товаров могло произойти из-за технического сбоя или подготовки к распродаже, говорит Харитонов. В то же время он подчеркивает, что считает этот вариант маловероятным, поскольку ограничения затронули исключительно два типа компьютерных комплектующих.

Сейчас ожидать полного запрета на покупку комплектующих российскими пользователями не нужно, пишет Ferra.ru. Однако приобретение оперативной памяти и SSD напрямую из Китая на какое-то время станет затруднительным, из-за чего россиянам, вероятно, придется обращаться к локальным поставщикам, что может спровоцировать рост стоимости данных комплектующих.

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