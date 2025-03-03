В Беларуси уже можно ездить на летних шинах 3.03.2025, 17:44

Но в ГАИ этого делать не советуют.

Согласно ПДД, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. То есть сейчас уже можно «переобуваться», однако в ГАИ этого делать не советуют.

В связи с переменчивой погодой водителям рекомендуется не торопиться со сменой шин на летние, подчёркивают в ведомстве.

Оптимальным периодом для «переобувания» машины весной считается стабильная температура воздуха +7 °С и выше. Если в течение суток происходит перепад от минуса к плюсу и обратно, лучше не менять шины. При этом административная ответственность для водителей, которые уже успели «переобуться», не предусмотрена. Также ранее в ГАИ отмечали: каждый автомобилист должен планировать смену резины в индивидуальном порядке, в зависимости от манеры езды и особенностей авто.

К слову, в Беларуси сегодня, 3 марта, объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах и порывистого ветра до 15—18 м/с.

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