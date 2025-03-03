Лидеры Европы получат план по усилению обороны 3.03.2025, 17:51

Об этом заявила глава Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планирует 4 марта проинформировать страны-члены ЕС о своих планах по усилению оборонной индустрии и военных способностей блока. Слова политики передает газета The Guardian.

Она отметила, что необходимо «масштабное усиление обороны, без вопросов».

«Мы хотим крепкого мира, но крепкий мир можно построить только на силе, а сила начинается с укрепления нас самих», – пояснила чиновник.

После саммита лидеров в Лондоне, 2 марта, она заявила, что необходимо «срочно перевооружить Европу» и предоставить Украине «всесторонние гарантии безопасности».

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