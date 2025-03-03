Американцы оценили первые недели президентства Трампа 9 3.03.2025, 18:16

9,644

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Большинство считает, что из-за его политики страна движется в неправильном направлении.

Большинство американцев негативно оценивают действия Дональда Трампа на посту президента и считают, что из-за его политики страна движется в неправильном направлении. Большинство опрошенных также полагают, что глава государства не уделяет достаточно внимания «наиболее острым проблемам страны» — об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного по заказу CNN (перевод — Charter97.org).

Согласно результатам последнего исследования, проведенного компанией SSRS для телеканала CNN, большинство граждан США негативно воспринимают президентство Дональда Трампа. Опрос проводился с 24 по 28 февраля на репрезентативной выборке из 2 тысяч взрослых американцев. 52 процента респондентов признались, что не поддерживают то, как действующий президент выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживались 48 процентов опрошенных. Воздержавшихся от ответа не было.

Большинство опрошенных (45 процентов) также считают, что из-за политики Трампа страна движется в неправильном направлении. Противоположную точку зрения высказали 39 процентов участников опроса, а еще 15 процентов респондентов не имели мнения по этому вопросу.

В свою очередь, 52 процента опрошенных считают, что Дональд Трамп «не уделяет достаточно внимания наиболее острым проблемам страны». Противоположного мнения придерживаются 40 процентов. Мнения по этому поводу нет у 8 процентов респондентов.

Джо Байден спустя аналогичный период после инаугурации пользовался поддержкой 54 процентов респондентов. Негативно о нем отзывались 41 процент опрошенных, а 5 процентов не имели мнения о нем. Байден также собирал больше положительных отзывов в вопросе о приоритетах. Спустя несколько месяцев после вступления в должность 53 процента опрошенных считали, что его приоритеты правильно расставлены.

Первая и вторая каденции Трампа — сравнение опросов

Если сравнить текущие рейтинги Дональда Трампа с результатами опросов, проведенных через несколько недель после начала его первой каденции, различия не будут значительными — отмечает CNN. В начале марта 2017 года способ, которым Трамп исполнял обязанности президента, поддерживали 45 процентов опрошенных (на 3 процентных пункта меньше, чем сейчас), а против него выступали 52 процента (без изменений по сравнению с последним исследованием). В апреле того же года 44 процента респондентов считали, что приоритеты Трампа расставлены правильно (сейчас 40 процентов), а 55 процентов опрошенных не соглашались с этим утверждением (сейчас 52 процента).

90 процентов избирателей Республиканской партии поддерживают Трампа

Несмотря на общую негативную оценку, Трамп по-прежнему пользуется твердой поддержкой республиканцев. Его президентство одобряют 90 процентов избирателей Республиканской партии. Среди демократов 90 процентов опрошенных выступают против того, как он исполняет свои обязанности. Безпартийные положительно оценивают его стиль управления в 41 проценте случаев и негативно — в 59 процентах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com