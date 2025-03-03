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В экономике прогрессирует проблема, которая напрягает Лукашенко

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  • 3.03.2025, 18:22
  • 5,022
В экономике прогрессирует проблема, которая напрягает Лукашенко

Ее никак не удается решить.

Экспорт белорусской продукции в январе этого года резко просел. Это следует из данных Белстата. Дефицит внешней торговли превысил полмиллиарда долларов — это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный месяц 2024-го, пишет «Зеркало».

В январе этого года белорусские предприятия продали за границу товаров на 2,7 млрд долларов. Это на 11,5% меньше, чем в том же месяце 2024-го.

Экспорт в страны СНГ (в основном это Россия) снизился на 6,2% и составил почти 1,9 млрд долларов. А в остальные страны он упал на 21,3%, составив всего 849 млн.

В то же время импорт товаров в январе вырос на 1,1% — до 3,2 млрд. При этом из СНГ он тоже сократился на 4,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 1,8 млрд долларов. А из остальных государств товаров купили на 8,9% больше, заплатив за это более 1,4 млрд.

Напомним, недавно стало известно, что белорусские власти ожидают, что экспорт в Россию в этом году будет «критически низким». Уже в январе было заметно снижение спроса на наши куриные яйца и сливочное масло — место на рынке занимают поставщики из других стран. Также в первом месяце этого года на рынке РФ просели продажи МАЗ.

В то же время у чиновников вызывает обеспокоенность рост импорта — они разрабатывают варианты, как с ним бороться, включая запрет «необоснованного» ввоза товаров. Этот вопрос 3 марта также поднимал Александр Лукашенко на совещании, на котором назначали новый состав правительства.

Ранее в апреле 2024 года диктатор говорил о проблемах со сбытом белорусских товаров в России.

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