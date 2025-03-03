Финляндия участвует в разработке мирного плана для Украины

Финляндия участвует в разработке мирного плана для Украины1
- 3.03.2025, 18:29
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Александр Стубб поделился подробностями.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна участвует в разработке мирного плана по завершению войны России против Украины. Об этом сообщает Yle (перевод — NV).
Стубб отметил, что во время саммита европейских лидеров по Украине в Лондоне 2 марта было достигнуто соглашение по трем пунктам. Президент Финляндии подчеркнул, что целью всех участников является окончание войны. Участники также согласились, что поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом плане, а также необходим план для достижения мира.
«Ответственность за разработку мирного плана на этом этапе лежит на Украине, Великобритании и Франции», — отметил Стубб, добавив, что Финляндия вместе с Норвегией также вовлечены в разработку мирного плана.
В то же время он не уточнил, как и кто именно из его страны будет привлечен к этому процессу.
По словам Стубба, вопрос о плане будет обсуждаться с Украиной в ближайшие дни.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна вместе с Францией и Украиной будут работать над планом по прекращению военных действий, который затем будет представлен Вашингтону.
Европейский саммит по Украине в Лондоне 2 марта — главное
По приглашению Кира Стармера в Лондоне 2 марта состоялся европейский саммит по Украине.
В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и более десяти лидеров других европейских стран. Это канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава польского правительства Дональд Туск и другие высокопоставленные чиновники.
На саммите европейские лидеры в частности обсудили дальнейшее финансирование украинской оборонной промышленности и гарантии безопасности. Как одна из гарантий безопасности рассматривалась возможность привлечения механизмов Североатлантического договора.
Кроме этого, европейские лидеры обсудили важность роли США в работе над окончанием войны России против Украины и поддержки трансатлантического единства.