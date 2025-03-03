Портал в другой мир: в Австрии лыжница сняла удивительное природное явление

Портал в другой мир: в Австрии лыжница сняла удивительное природное явление1
- 3.03.2025, 18:36
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На лыжном спуске появился странный столб света.
Лыжница Ленка Лянчи обнаружила, как она сама сказала, «портал в другой мир», когда во время небольшой метели на лыжном спуске образовался странный столб света. Явление, которые комментаторы назвали «потусторонним», было замечено на склоне курорта SkiWelt в Австрии. Об этом пишет Daily Mail.
На видео можно увидеть, как овальный луч света сверкает на заснеженном ландшафте, когда мимо проезжают лыжники, по-видимому, не подозревая о странном природном явлении прямо рядом с ними.
Странное явление сняла на видео пользовательница TikTok Ленка Лянчи, и с тех пор клип стал вирусным на сайте, набрав миллионы просмотров и тысячи комментариев от удивленных людей, которые гадали, что бы это могло быть.
Некоторые пользователи утверждали, что это чудо, а другие утверждали, что это похоже на портал.
К счастью, этому видео есть простое объяснение.
Это так называемое субсолнце — очень редкое, но красивое оптическое явление, возникающее, когда солнечный свет падает на ледяные кристаллы в атмосфере под прямым углом, образуя субсолнце.
Большое количество снега, заметное на горнолыжном склоне, в сочетании с темным теневым фоном позади луча света делают это субсолнце более заметным, чем обычно.
Пользователи TikTok, даже получив прозаичное объяснение, пошутили, что все равно будут верить в то, что это портал.