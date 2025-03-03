Как сохранить демократическую Украину 6 Михаил Ходорковский

3.03.2025, 18:47

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Михаил Ходорковский

Клубок вопросов будет решен в ту или в другую сторону на следующей неделе.

Чуть подробнее про видение ситуации. Для любителей длинных текстов.

Об игре Трампа с Путиным можем поговорить отдельно. Сейчас про игру Трампа с Зеленским.

Электоральная база Трампа не любит диктаторов, но им вообще плевать на заграницу. Именно поэтому Трампу важно показывать «дома», что он не тратит деньги на чужую войну, а зарабатывает. Даже если это только на бумаге. Его можно понять.

Зеленский это понимает, но у него не так много карт и он хочет из каждой вытащить максимум. В частности гарантии безопасности. Даже если они только на бумаге. Так хочет его электорат. Зеленского тоже можно понять.

Но есть реальность: Украина не может воевать против Путина в одиночку.

Европа в целом поддерживает Украину, но не имеет достаточно оружия и не готова серьезно поднимать расходы на его производство или закупки. Ведь это можно сделать только за счет социальных программ или «налога на всех» - инфляции. В этом случае к власти в Германии и во Франции придут ультраправые, а им легче договориться с Кремлем, чем поднимать расходы на оборонку. И все это понимают.

Было много ошибок со стороны Запада и Украины. При том соотношении сил, которое было между Россией и Украиной, они оказались критичными.

Но и у Путина не все просто. Война, европейские и американские санкции подтачивают экономику.

Он еще может победить, но такая победа уже выглядит как пиррова.

Украина может сильнее ослабить Россию, но ценой своего молодого поколения, а значит ценой своего будущего как страны.

В такой ситуации все, что останавливает войну, но сохраняет украинскую государственность, способность Украины защищаться и возможность помощи со стороны союзников - хорошая сделка. Без Трампа она маловероятна.

Однако и Трампу будет дорого стоить проигрыш в Украине и возможное продолжение войны в Европе. Мы имеем многофакторный баланс, где бумаги имеют малое значение, а реально значат интересы. Сегодняшние и будущие.

Поэтому соглашение о минералах - само по себе гарантия бо́льшая, чем членство в НАТО.

Потерять его для Трампа будет проблемой в общественном мнении.

Соглашение с Европой важно, но только такое, которое свяжет интересы.

Важно и соглашение с Китаем и соглашение с Индией. Их интересы должны быть завязаны на существование Украины.

В этом задача украинской дипломатии. Многосторонний баланс интересов.

А потом много труда по усилению оборонительных рубежей, по укреплению армии, оборонной промышленности, военных союзов, по внутриукраинскому единству.

И все это требует огромных интеллектуальных усилий, большой дипломатической работы и огромного труда простых украинцев.

Только так можно сохранить демократическую Украину под боком кремлевской диктатуры.

Только так можно охолонить диктатора, который на Украине не остановится.

Только так США могут сохранить хорошую позицию в переговорах с Китаем.

Только так Европа сможет не ставить свою безопасность в зависимость от прихоти Кремля.

Клубок вопросов, который будет решен в ту или в другую сторону на следующей неделе. Он может быть решен успешно для свободного мира, если все участники осознают реалии и поступятся амбициями. По-моему, это возможно.

Михаил Ходорковский, Telegram

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