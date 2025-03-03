Трамп: Завтрашний вечер будет грандиозный 22 3.03.2025, 19:01

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Дональд Трам

Президент США пообещал рассказать «все как есть».

Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта, когда он расскажет «все как есть».

«Завтрашний вечер будет грандиозный. Я расскажу все как есть!» — написал он в соцсети Truth Social.

Однако американский президент не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Незадолго до этого он выложит пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании войны в Украине.

«Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины России Путина, — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — отметил он.

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