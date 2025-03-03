Лявон Вольский объявил о возвращении «Крамбамбулі» 3.03.2025, 19:04

В Вильнюсе пройдет большой концерт.

Лявон Вольский объявил о возвращении группы «Крамбамбуля». По случаю 10-летнего юбилея альбома «Чырвоны штраль» в Вильнюсе пройдет большой концерт. Он запланирован на 31 мая.

«Празднуем вместе!» — призывает Вольский. Уже можно покупать билеты.

«Крамбамбуля» была основана Лявоном Вольским в 2001 году в Минске. Известные хиты — «Госці», «Турысты». Альбом «Чырвоны штраль» вышел в 2015-м, он посвящен партизанской тематике.

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